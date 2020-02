"Patrick", plus vieux TGV français, prend sa retraite

publié le 27/02/2020 à 10:32

Le premier TGV français peut enfin souffler et profiter d'une retraite bien méritée. Surnommé "Patrick", le train à grande vitesse orange a été inauguré le 21 septembre 1981 par François Mitterrand. Paris n'était plus alors qu'à 2h40 de Lyon. Après 41 ans de bons et loyaux services, "Patrick" effectue actuellement une tournée d'adieux dans les technicentres de la SNCF. Retour sur une vie menée à 300 km/h.

L'histoire de "Patrick" commence logiquement sur un quai. "On a eu le Concorde, le France et le TGV, rappelle fièrement, Jean-Claude Lustyk, conducteur TGV. Le nom de cette première rame vient du nom du fils de l'un des chefs traction de l'époque". Pour ce cheminot, ce train est un monument incroyable.

D'autres passionnés se sont réunis sur le quai. L'un d'eux, vêtu d'un uniforme bleu d'époque, attire particulièrement l’œil. Pour lui, c'est l'heure de monter à bord pour et d'approcher le Saint des Saints : la cabine de pilotage. "Elle est resté dans son état d'origine, avec ce marron très années 1980", témoigne Antoine, à l'origine de la tournée d'adieu de Patrick, avec toute son équipe.

En plus d'être entré dans l'histoire, ce bijou de technique a pu résister au poids des années. Et c'est un peu grâce à Fabrice, technicien à la SNCF qui s'est longtemps occupé de Patrick. "C'est le patriarche, on le bichonne. J'ai parfois l'impression de l'entendre respirer, comme dans La bête humaine", raconte-t-il, partagé entre la fierté de s'être occupé de la première rame à grande vitesse française, et la tristesse de la voir en fin de course.

"Patrick" sera visible pour le grand public samedi 29 février à la Gare de Lyon et à la gare de Lyon Perrache le 7 mars.