E.Leclerc : qu'est-ce que le nouveau "bouclier anti-inflation" ?

"Dans ce contexte inflationniste, sur lequel j’alerte depuis plusieurs mois, il fallait une mesure d’envergure qui protège le pouvoir d'achat des consommateurs", a annoncé Michel-Edouard Leclerc à l'annonce du "bouclier anti-inflation" de l'enseigne de supermarchés qui portent son nom.

Après la baguette de pain à 29 centimes ou le carburant à prix coûtant, Leclerc va donc instaurer un "bouclier" sur le prix de "120 produits de consommation parmi les plus achetés chaque jour". En d'autres termes, si le prix de ces produits augmente entre le 4 mai et le 31 juillet, le consommateur percevra une compensation automatique sur sa carte de fidélité du magasin. L'opération a pour objectif, selon l'enseigne, de donner un peu de pouvoir d'achat face à une inflation de 4,8% sur un an en France en avril.

L'huile de tournesol exclue

Les produits seront issus de quatre catégories de la vie de tous les jours : l'épicerie, les produits frais et primeurs, les boissons et les détergents et produits d'hygiène. À noter que l'huile de tournesol, en rupture de stock dans de nombreux magasins, ainsi que les produits "spéculatifs" seront exclus de la liste de départ.

Michel Edouard Leclerc ne veut pas s'arrêter là. Invité sur Franceinfo ce mardi 3 mai, il a fustigé la réglementation sur les prix qu'il juge trop stricte. "On nous a imposé une marge de 10%. Je voudrais qu'on lève provisoirement cette disposition pour vendre moins cher aux consommateurs", a-t-il déclaré, faisant référence au dispositif SRP+10 de la loi Egalim 1 promulguée en 2018 pour protéger la rémunération des agriculteurs.