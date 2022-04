Huile : le patron de Leclerc accuse les restaurateurs de "faire des stocks" et de créer "une rupture"

Le patron de supermarchés accuse. Si vous vous êtes rendus récemment dans votre grande surface habituelle, vous avez peut-être été surpris de ne pas trouver d'huile dans les rayons. Et pour cause, ces derniers jours, la grande distribution fait face à une certaine "pénurie" sur cette matière première, dont les approvisionnements sont en partie mis à mal par la situation en Ukraine. Ce pays, avec la Russie, étant l'un des principaux exportateurs d'huile de tournesol au monde.

Pourtant, selon Michel-Edouard Leclerc, la guerre en Ukraine n'est pas la cause de ces ruptures de stock. En effet, selon lui, cette pénurie existe à cause "de restaurateurs, qui proposent souvent des produits frits, qui achètent trop" d'huile. "Ils créent des ruptures", poursuit l'homme d'affaires chez nos confrères de BFMTV.

Ce dernier se refuse à parler de pénurie, laissant entendre que les livraisons, elles, ne faiblissaient pas. Selon le président du comité stratégique des centres E.Leclerc, "les rayons n'arrivent pas à être remplis dans le même temps qu'ils se vident".

Néanmoins, si celui-ci réfute l'existence d'une pénurie, le produit est bel et bien soumis à de très fortes tensions et son prix atteint des niveaux inédits. Selon l'INSEE, la tonne d'huile de tournesol est passé de 1.498$, en février, à 2.250$ en mars dernier. En cause, les chutes vertigineuses des exportations ukrainiennes et russes, les plus importantes au monde.