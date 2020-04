publié le 17/04/2020 à 21:57

Une terrible erreur à mettre sur le compte de la saturation des hôpitaux. En pleine crise du coronavirus, une patiente d'une clinique paraguayenne a vécu une expérience des plus traumatisantes, victime d'une erreur médicale rare.

Selon un communiqué des autorités locales, cité par L'Indépendant, Gladys Rodriguez de Duarte , une patiente quadragénaire atteinte d'un cancer de l'ovaire, a été déclarée morte par un médecin deux heures après son arrivée au centre médical dans un état sérieux.

Ensuite, le médecin rédige le certificat de décès, indiquant le cancer comme cause de la mort, et prévient le mari et la fille de la patiente décédée.

Mais, le personnel de la clinique a fait une étrange découverte au moment de déplacer le corps vers le salon funéraire du centre. À l'intérieur du sac mortuaire, Galdys bougeait, elle n'était pas morte. Immédiatement prise en charge et placée en soins intensifs, son état était critique, mais stable selon le directeur de l'établissement. Le mari de la patiente a porté plainte contre le médecin qui a déclaré la mort de son épouse, une enquête a été ouverte.