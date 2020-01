publié le 03/01/2020 à 21:22

Le comble pour un directeur de funérarium ? Être déclaré mort alors qu'il est bien vivant. C'est ce qui vient d'arriver à un habitant de Lexy en Meurthe-et-Moselle.

Il a reçu un courrier de sa caisse de retraite, lui indiquant qu'il était décédé. "Sur le coup j'ai trouvé cela bizarre. Il y avait un adjoint au maire qui était présent et qui m'a dit qu'il fallait répondre assez rapidement, car mes comptes risquaient d'être bloqués", raconte-t-il au micro de RTL.

"J'ai donc fait faire un certificat de vie, un extrait de ma carte d'identité puis j'ai tout envoyé en recommandé. Désormais j'attends le retour de cette caisse de retraite qui me dit décédé. Mais je prends cela avec humour. On a sûrement voulu me faire une farce mais j'aurais bien voulu savoir le fin mot qui a donné mon nom ou comment est-il possible de se tromper à ce niveau-là", s'interroge-t-il.