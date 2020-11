DIAPORAMA - Plan de relance : 14 chantiers du patrimoine financés en 2021

Château d'Angers (Maine-et-Loire) - Restauration des remparts nord - 6,5 M€ / d'avril 2021 à décembre 2022 Crédits : FRANK PERRY / AFP | Date :

Palais du Tau à Reims (Marne) - Restauration des façades - 2,5 M€ / de fin 2021 à fin 2022 Crédits : Ludovic Péron/Wikimedia Commons | Date :

Mont-Saint-Michel (Manche) - Restauration des façades et toitures - 1 M€ / du 1er trimestre 2021 à décembre 2022 Crédits : Damien MEYER / AFP | Date :

Remparts de Carcassonne (Aude) - Restauration du chemin de ronde - 4,5 M€ / à partir de mai 2021 Crédits : ERIC CABANIS / AFP | Date :

Château d'If (Bouches-du-Rhône) - Aménagement de nouveaux espaces d'accueil et d'un restaurant - 6 M€ / en 2022 Crédits : PATRICK VALASSERIS / AFP | Date :

Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue (Tarn-et-Garonne) - Restauration et aménagement d'un musée exposant l'importante collection de peintures des époux Brache-Bonnefoi - 3 M€ / de janvier 2021 à avril 2022 Crédits : Sgbrown/Wikimedia Commons | Date :

Château de Villeneuve-Lembron (Puy-de-Dôme) - Restauration de la contrescarpe - 2,2 M€ / de septembre 2021 à novembre 2022 Crédits : LLM/Wikimedia Commons | Date :

Château de Cadillac (Gironde) - Restauration de la terrasse nord - 3 M€/ de mai 2021 à l'été 2022 Crédits : Fabien.lotte/Wikimedia Commons | Date :

Château de Montal (Lot) - Restauration de la charpente, de la toiture et des souches de cheminées - 2,9 M€ / de mai 2021 jusqu'à décembre 2022 Crédits : Esoxluxus/Wikimedia Commons | Date :

Tours et remparts d'Aigues-Mortes (Gard) - Restauration du « logis du gouverneur » et l'aménagement des espaces d'accueil et d'un parcours d'introduction à la visite - 1 M€ / de septembre 2021 à septembre 2022 Crédits : DOMINIQUE FAGET / AFP | Date :

Place forte de Mont-Dauphin (Hautes-Alpes) - Achèvement de la restauration de la caserne Rochambeau - 3,6 M€ de septembre 2021 jusqu'à début 2023 Crédits : MOSSOT/Wikimedia Commons | Date :

Château de Bussy-Rabutin (Côte-d'Or) - Achèvement de la restauration de l'aile Sarcus - 1 M€ / jusqu'à fin 2021 Crédits : JEFF PACHOUD / AFP | Date :

Château de Pierrefonds (Oise) - Restauration des façades et toitures de l'aile des Preuses, de la tour Alexandre et la tour Godefroi de Bouillon - 2 M€ / jusqu'à fin 2023 Crédits : Philippe HUGUEN / AFP | Date :