Patrimoine : le Sacré-Coeur de Montmartre inscrit aux monuments historiques

publié le 22/10/2020 à 02:28

C'est l'un des monuments les plus visités de Paris qui verra sous peu son classement comme monument historique entériné. La basilique du Sacré-Coeur, située à Montmartre, a été inscrite au monuments historiques avant d'être classée durant le premier semestre 2021, ce qu'a confirmé le ministère de la Culture ce mercredi 21 octobre.

C'est la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France (DRAC) qui a proposé la candidature du monument, cette dernière a été ensuite validée à l'unanimité par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA). Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a quant à elle exprimé un soutien explicite.

Le dossier va être transmis à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (CNPA), chargée de statuer sur le classement du site, ce qui confère un statut encore plus favorable pour la protection d'un monument historique.

Un lieu de culte mais aussi le symbole de la Commune

En effet, un monument inscrit au monuments historiques peut bénéficier de subvention de l'État à hauteur de 40% pour des travaux de conservation et de rénovation. Mais lorsque l'édifice est classé, il n'y a plus de limite de part de subventions étatiques, indique le code du patrimoine.

La basilique, édifiée dans les années 1870 sur les plans de l'architecte Paul Abadie, ainsi que ses abords, sont concernés par cette procédure d'inscription et de classement. Cela concerne notamment le square Louise Michel, lieu de commémoration de la Commune. C'est en partie sur la Butte Montmartre qu'elle est née il y a 150 ans et a été réprimée.

Tous les signaux sont au vert pour un classement au premier semestre 2021, soulignait-on mercredi au ministère auprès de l'AFP.

Le nouveau statut de la basilique est un signe symbolique de réconciliation, indique la même source. En effet, il protégera ainsi un lieu de culte catholique, mais aussi le théâtre de la révolte du peuple de Paris il y a 150 ans.

10 millions de visiteurs par an

Depuis 2012, l'État a entrepris d'étendre la protection des édifices religieux parisiens, et des églises comme la Trinité en ont profité. Symbolisant dans le monde entier Paris aux mêmes titres que Notre-Dame ou la Tour Eiffel, le Sacré-Coeur est visité (hors période Covid) par 10 millions de personnes par an.



La basilique monumentale a longtemps enflammé le débat entre cléricaux et anticléricaux. Sa construction avait répondu à un voeu émis en octobre 1871 pour "expier" la défaite de la France face à l'armée prussienne. Mais la première pierre n'avait été posée qu'en 1874, soit après la Commune.



Au total 66 églises sont protégées (inscrites ou classées) à Paris, sur 1.950 sites et édifices qui le sont. Environ 44.500 édifices sont protégés en France.