publié le 08/12/2018 à 04:15

"La plus belle avenue du monde" ne devrait pas l'être ce samedi 8 décembre. En effet, en prévision d'une éventuelle manifestation des "gilets jaunes", et à la suite des dégradations subies lors des derniers rassemblements, les célèbrent vitrines des Champs-Élysées devraient être protégées. Et de nombreuses enseignes parisiennes ont fait de même.



En effet, dès vendredi les amateurs de shopping dans les célèbres boutiques de l'avenue ont pu constater de grands panneaux de bois placés, ou en passe de l'être, devant les vitrines. Certaines enseigne, comme le Publicis Drugstore, ont opté pour un coffrage complet afin d'éviter les dégradations éventuelles.

La célèbre avenue, verrouillée pourtant par les forces de l'ordre samedi 1er décembre, a été le théâtre de heurts entre manifestants virulents, casseurs et forces de l'ordre. Des vitrines ont été prises pour cibles et de nombreux dégâts recensés.

La facture s'est avérée salée au final. Rappelons que pour "l'acte IV" de la mobilisations, plusieurs "gilets jaunes" modérés ont appelé à ne pas manifester sur les Champs-Élysées, en signe de bonne volonté, et afin d'éviter l'amalgame avec les franges plus radicales, ainsi que les bandes de casseurs.