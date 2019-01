et AFP

publié le 04/01/2019 à 15:11

La rentrée des classes de certains jeunes enfants sartrouvillois va être reportée. En cause, un incendie volontaire a été déclenché dans l'une des dix écoles maternelles de la deuxième commune du département des Yvelines.



Dans la nuit de jeudi à vendredi, un témoin a appelé la police peu après minuit après avoir vu deux personnes arrivées en scooter entrer dans l'école Robert Desnos et y déclencher un incendie, a indiqué une source policière.



L'alarme de l'établissement, situé dans l'académie de Versailles, s'est déclenchée et les pompiers ont été appelés pour intervenir sur place. Les soldats du feu n'ont cependant pas pu éviter qu'une salle "d'environ 40 m2" soit entièrement détruite, selon la même source.

Des dégâts limités

Cette pièce était celle où les instituteurs entreposaient des livres, a indiqué le maire LR de la commune, Pierre Fond, qui a jugé cet incendie "scandaleux". Il a précisé que cette école maternelle, la plus petite de la ville, était située dans la rue Lakanal au sein du quartier dit "sensible" de la cité des Indes.

"Les dégâts ont été limités parce que tous les bâtiments de la ville sont équipés de dispositifs anti-intrusion, ce qui fait que l'intervention a été extrêmement rapide", a-t-il ajouté. L'école devrait rouvrir ses portes dans le courant de la semaine prochaine, a-t-il précisé.