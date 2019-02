Les inégalités femmes-hommes présentes dès l'école primaire

publié le 08/11/2018 à 08:20

On leur donne rarement la parole et pourtant, les enfants ont des choses à dire sur la société dans laquelle ils et elles évoluent. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre le harcèlement scolaire, ce jeudi 8 novembre, l'Unicef dévoile une enquête menée auprès de 26.458 enfants entre 6 et 18 ans, vivant en France métropolitaine et en Guyane.



Questionnés sur leur vie quotidienne, le harcèlement, les relations filles-garçons et les inégalités, ces enfants font état d'un monde très genré où les différences basées sur le genre se font parfois ressentir dès le plus jeune âge.

De la cour de l'école à Internet, les filles sont la plupart du temps les plus victimes de discriminations. Ces données révèlent alors pour l'Unicef à quel point il est important de miser sur l’éducation dès l'école primaire pour enrayer ces inégalités sociales.

L'école, un espace dominé par les garçons

Dans la cour de récréation, la séparation des sexes se fait déjà largement ressentir. Le rapport de L'Unicef note ainsi que cet espace de liberté accordé aux enfants reste difficile à partager "où les jeux des garçons sont le plus souvent priorisés".



Conséquences : les garçons occupent le centre de la cour tandis que les filles doivent se contenter de ses côtés, limitant ainsi leur mouvement et capacité à prendre l'espace autour d'elles.

La prise de conscience des inégalités

À la préadolescence, les filles considèrent à 45% qu'elles ont moins de droits que les garçons. Ce sentiment d'inégalité augmente à l'adolescence. C'est à ce moment-là que les filles commencent à être victimes de harcèlement. Pour se protéger, elles restreignent alors leur liberté de mouvement, peut-on lire dans le rapport de l'Unicef.



Les filles sont, dans les transports en commun, sur Internet et dans l'espace public, deux fois plus harcelées que les garçons. Ces derniers sont en revanche plus victimes de ce fléau à l'école primaire.

La tenue vestimentaire : une forme de discrimination pour les filles uniquement

La tenue vestimentaire est une forme de discrimination qui touche largement plus les filles que les garçons. Ces dernières sont alors prises dans un dilemme trop bien connu de leurs aînées : à savoir qu'elles sont "trop" ou "pas assez" féminines.