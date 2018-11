publié le 09/11/2018 à 10:06

Elle a raison Brigitte, faut commencer jeune hein... Parce que si t'attends que les mômes soient en âge de pointer un pistolet factice sur la tempe de leur prof, j'ai peur qu'il ne soit trop tard, effectivement. Mais du coup, la question que je me pose : en quoi consiste l'enseignement de la bienveillance à l'école au juste ?



C'est un catéchisme laïc ? Tu prends l'élève par la main (non, ça tu ne peux plus), donc, tu regardes ton élève dans les yeux, mais bien entendu sans trop d'insistance, et tu lui répètes le mantra : "tu seras bon mon petit et tu aimeras ton prochain" ?

Parce que sinon, j'ai bien une autre solution moi... Alors j'ai bien conscience qu'elle peut paraître un peu réac, mais mon petit doigt me dit qu'elle est plus efficace aussi ! Donc je vous la livre en exclusivité sur RTL, parce que je vois qu'en ces temps de politiquement très correct, le bon sens est la chose la moins bien partager au monde.

L'école pour éduquer

Donc roulement tambour : et si la solution, c'était l'É-DU-CA-TION ? Je veux dire, un truc simple, inculquer des règles de savoir vivre, de politesse, de respect des adultes. Et donc, du coup, de respect de tout un chacun.



Moi vous savez, en CE1, j'avais une maîtresse, qui nous faisait tellement peur, qu'on n'avait pas envie de lui déplaire et qu'il ne nous serait jamais venu à l'idée de mettre le chahut en classe, ou de se martyriser entre nous, parce qu'en vrai, on était trop occupés à se faire bien voir par elle.

L'éducation n'incombe-t-elle pas aux parents ?

Ok, d’accord, j'entends. Mais si les parents ne le font pas, on fait comment ? Non parce que, je ne suis pas certaine que les hussards noirs de la République se posaient ce genre de dilemmes psychologico-moraux avant d'éduquer les enfants.



La question n'est pas de mythifier un passé révolu, ni de revenir aux châtiments corporels, mais de trouver un entre-deux de bon aloi, où respect et discipline retrouveraient leur juste place. Moi j'y crois. Et c'est comme ça !