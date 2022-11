Décoration : comment donner une seconde vie à vos objets ? L'upcycling expliqué par Stéphane Plaza

Stéphane Plaza s'arrête ce samedi sur un nouvel art de vivre qui prend de plus en plus de place dans notre société : le "do it yourself" (DIY) de l'anglais qui veut dire "faites le vous-même", ou l'upcycling, mouvement qui provient des États-Unis. L'upcycling est une pratique de plus en plus utilisée qui consiste à faire du neuf avec du vieux, c'est à dire à réutiliser les objets ou matières destinés à être jetés en leur donnant une seconde vie plus utile. Rajouter de la valeur à ce produit au lieu d'en perdre.

Le but étant de limiter le gaspillage et de réduire les déchets pour le bien de la planète. On détourne un objet en transformant son usage initial et en le customisant. L'upcycling offre une seconde vie à un objet en le revalorisant, tandis que le recyclage ne cherche pas à rendre meilleur un objet. L'objet va être broyé pour tirer une matière première qui servira pour autre chose. L'upcycling reste la solution la plus écolo. C'est un concept avec de gros avantages écologiques, le premier étant celui de réduire considérablement nos déchets, mais également économiser l'utilisation des matières premières et ressources naturelles pour la fabrication d'un produit.

Le second avantage est notre économie. Donner une seconde vie à un produit revient plus avantageux que de l'acheter. On transforme, on innove, en laissant place à notre créativité, en rendant un produit unique et de meilleure utilité.

Un tendance née dans les années 90

Cette nouvelle mode existe depuis un certain temps. Le terme upcycling a été utilisé la première fois dans les années 90 par l'architecte d'intérieur Pilz, opposant ce terme au recyclage traditionnel. Pourquoi détruire si l'on peut offrir une nouvelle vie et redonner de la valeur à un objet ?

L'upcycling est perçu aujourd'hui comme un mouvement écolo visant à protéger la planète et limiter la surconsommation. Il touche le milieu de la mode et renouvelle les tendances déco. Par exemple, une guitare en fin de vie, nous pouvons la transformer en étagère, tout comme une vieille valise vintage, nous pouvons en faire une table basse. Cette nouvelle tendance permet à chacun de nous d'être un artiste.

