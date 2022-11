Immobilier : les conseils de Stéphane Plaza pour relooker et agrandir une pièce à faible coût et sans travaux

Immobilier : les conseils de Stéphane Plaza pour relooker et agrandir une pièce à faible coût et sans travaux

Immobilier : les conseils de Stéphane Plaza pour relooker et agrandir une pièce à faible coût et san

Immobilier : les conseils de Stéphane Plaza pour relooker et agrandir une pièce à faible coût et san

Comment relooker et agrandir une pièce de chez soi à faible coût, sans travaux ? Tout d'abord, pour agrandir une pièce sans prévoir de travaux, la première chose à faire est de désencombrer et de délimiter chaque espace. Par exemple, un salon est un salon et non un espace de jeu pour les enfants. Il faut rendre chaque pièce unique en gardant l'essentiel et en privilégiant l'espace.

La peinture est un autre élément à prendre en compte pour agrandir l'espace. Elle va permettre d'agrandir une pièce à faible coût. Il suffit de choisir des couleurs claires pour éclairer la pièce et apporter plus de luminosité, tandis que les couleurs vives ont tendance à rétrécir l'espace. Nous pouvons repeindre les meubles pour créer une ambiance moderne avec une jolie teinte. Nous pouvons également repeindre les encadrements des fenêtres, les têtes de lit, le manteau de cheminée qui apporte une touche fraîche et contemporaine. Le travail doit être soigné et les couleurs choisies harmonieusement et lumineuses.

En ce qui concerne le mobilier, prenons l'exemple du salon avec les canapés que l'on recouvre d'un tissu, tout comme les fauteuils, chaises, coussins. On ne jette rien, on habille notre mobilier. Si le sol est endommagé, on le recouvre avec un tapis à ton clair, toujours dans l'optique d'agrandir la pièce et la redécorer. Il ne faut absolument pas négliger les sites comme Le Bon Coin ou Emmaüs, où l'on peut trouver du mobilier à faible coût, comme une table basse à moins de 30 €. C'est l'affaire du siècle.

Quels accessoires ?

Certains accessoires permettent de redécorer, d'agrandir une pièce. Le premier accessoire est le rideau qui habille la pièce. Changer les rideaux apporte déjà une nouvelle ambiance et une touche décorative. Privilégiez les rideaux longs qui agrandissent la pièce et non des courts qui rétrécissent la pièce. Changer ses vieux rideaux en stores design apporte une touche de modernité et permet de bien isoler ses fenêtres afin d'éviter la perte de chaleur. Le second accessoire fondamental est le luminaire. Abat-jours, suspensions, ampoules et appliques permettent d'offrir des solutions plus design qui soulignent délicatement votre décoration d'intérieur.

À noter que la tendance actuelle du luminaire est l'effet cuivré que l'on retrouve dans les cuisines ou salles de bain. Autre accessoire fondamental : le miroir. Placez un grand miroir en face d'une fenêtre pour un effet plus lumineux de la pièce, mais surtout pour l'agrandir. Les miroirs sont des trompe-l'œil qui agrandissent un petit espace visuel.

On peut dire que la verdure a trouvé sa place dans la décoration d'intérieur. Son coût est faible d'une part et d'autre part, elle apporte une douceur dans la pièce et un côté très zen.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info