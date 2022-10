Immobilier : Stéphane Plaza vous explique comment détecter un mur porteur et que faire en cas de travaux

Crédit : Keep It 100 / Getty images

On va s'intéresser ce samedi matin à une chose qui est très sérieuse parce que ça peut être une affaire qui se complique à l'intérieur d'un appartement ou d'une maison : le mur porteur. Est ce qu'on le conserve ou est ce qu'on le supprime ? La question, c'est d'abord comment on le reconnaît ce mur porteur ?

Si on a un plan, ce qui est moins fréquent dans l'ancien, les murs porteurs sont indiqués. Autre astuce quand même, en toquant dessus. S'il sonne creux, c'est une cloison, il sépare deux pièces sans soutenir la moindre charge. S'il sonne plein, c'est sans doute un mur porteur. Enfin, dans l'entrebâillement d'une porte, on peut visualiser l'épaisseur d'une cloison et si elle est de plus de 15 centimètres, c'est à 90% un mur porteur.

Pour s'assurer qu'on a bien affaire à un mur porteur et qu'il est possible de le démolir, il est indispensable de faire appel à un bureau d'études techniques structures ainsi qu'à l'architecte du bâtiment si possible. Sur un immeuble récent, si le mur ne peut pas être percé, il est porteur mais attention, selon l'étage, la portance doit être mesurée. Dans l'ancien, les murs porteurs sont plus difficiles à détecter, donc laissez faire les professionnels.

Comment obtenir l'autorisation pour abattre un mur ?

Dans le cas d'une maison individuelle, si le bureau d'études estime le projet faisable, pas de problème, le propriétaire peut commencer les travaux. Attention, une modification de façade elle, nécessite une déclaration de travaux auprès du service d'urbanisme de votre mairie. Il est même parfois nécessaire de demander un permis de construire.

Dans le cadre d'une copropriété, renseignez vous auprès du syndic pour savoir s'il y a déjà eu des abattages de murs porteurs. Cela permet de savoir si la copropriété n'est pas hostile à ce type de projet et si le règlement ne s'y oppose pas. Ensuite, votre demande devra figurer à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Il faudra soumettre aux autres copropriétaires l'avis du bureau d'études.

Pour trouver un entrepreneur qualifié, il faut s'assurer que l'entreprise a une assurance décennale maçonnerie béton armé. Faites toujours plusieurs devis pour comparer. Par sécurité, il est possible de faire appel à un architecte ou une société spécialisée pour suivre le chantier en parallèle. L'entreprise de maçonnerie suivra toutes les recommandations du bureau d'études. La technique la plus fréquente pour supprimer un mur porteur est d'insérer à la place du mur une poutrelle en acier appelée IPN.

Si ce n'est pas suffisant pour soutenir le plancher supérieur, cette poutre doit être maintenue par les poteaux. L'intervention d'un bureau d'études coûte aux alentours de 1.500€ TTC. Pour l'entreprise de maçonnerie, on compte environ 1.100€ le mètre linéaire d'ouverture. Bien sûr, ce tarif varie en fonction de la difficulté de l'opération et de l'épaisseur des murs. Si la copropriété vous demande assurance dommages ouvrage en plus, la facture s'alourdit de 2.000€. Et si jamais un bureau de contrôle vérifie la conformité auprès du chantier, il faudra ajouter 700€ à votre budget.

