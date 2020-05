Déconfinement : l'affluence des trains sera disponible à l'avance sur l'appli SNCF

et Arnaud Tousch

publié le 06/05/2020 à 16:30

Le 11 mai, le redémarrage le plus attendu mais également le plus redouté concerne les transports. Sans attendre les annonces d'Édouard Philippe, la SNCF propose déjà un contrat de confiance aux voyageurs, on va pouvoir connaitre l'affluence dans son train avant de le prendre.

Dès la fin de cette semaine, les horaires de tous les trains qui circuleront pendant les trois semaines à venir, seront affichés sur l'application SNCF. La veille de chaque voyage, les usagers pourront connaitre l'affluence d'un train grâce à une icône. Une initiative très intéressante pour les TER et les Transiliens car les voyageurs pourront adapter leurs horaires d'arrivée au bureau. L'objectif est de faire circuler 3 trains du quotidien sur 4.

Concernant la RATP, la présidente a été auditionnée ce mercredi 6 mai au Sénat et elle a été très claire. Il y aura donc à partir de lundi, 75% des métros en moyenne, 75% des RER A et B, idem pour les bus et jusqu'à 100% des tramways. 1.000 points de distribution de gel hydroalcoolique seront mis en place avec distribution aux heures de pointe.