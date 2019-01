VIDÉO - "Enquête Exclusive" lève le voile sur le tabou du sexe au Maghreb

publié le 25/01/2019 à 14:06

L'amour et la sexualité sont, au Maroc et en Tunisie, deux tabous dont il est difficile d'échapper. L'écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani l'avait déjà raconté dans son livre Sexe et mensonges, un recueil de témoignages de femmes publié en 2017. Ce dimanche 27 janvier sur M6, un documentaire d'Enquête Exclusive, tourné en Tunisie et au Maroc, s'attaque au même sujet.



Ce dernier donne la parole à des femmes et à des hommes sur des questions complexes allant des relations sexuelles avant le mariage au droit des femmes à disposer de leurs corps comme elles l'entendent en passant par la sacralisation de la virginité, le droit à l'avortement ou encore l'homosexualité.

Malgré le combat d'associations, de militantes et de militants sur le terrain, le documentaire montre à quel point les femmes semblent encore maintenues dans un rôle particulier (et inférieur aux hommes) tandis qu'une partie de la jeunesse tentent de s'affranchir des traditions. Mais le coût de la liberté à un prix, notamment pour les femmes comme cette interne en médecine dentaire de 27 ans, l'une des rares de sa promotion à n'être ni mariée ni mère.

3 femmes sur 4 agressées sexuellement en Tunisie

Elle raconte pour Enquête Exclusive le harcèlement (de rue ou en ligne) dont elle est victime et explique pourquoi elle continuera à assumer ses envies de liberté et d'émancipation malgré les risques.



Car en Tunisie, pays où s'embrasser dans la rue peut vous emmener en prison, la frustration sexuelle provoque des dérives, rapporte-t-on dans le documentaire. Selon une étude du Credif, un centre de recherches tunisien, 3 femmes sur 4 auraient subies des violences sexuelles. La majorité ne porte pas plainte.