Les transports publics inquiètent particulièrement les Français quelques jours avant le début du déconfinement. Le port du masque obligatoire se profile sans quoi une amende pourra être infligée aux voyageurs. "Le masque obligatoire doit être porté avant d'entrer en gare et ce sera vérifié en gare et dans les trains. On attend aussi de nos voyageurs qu'ils respectent la limite d'un mètre avec un siège sur deux", indique Christophe Fanichet, président-directeur général de SNCF Voyageurs. Qui verbalisera les voyageurs sans masque ? La question est encore en réflexion entre les autorités et l’entreprise.

Les masques ne seront pas distribués par la société, quelques distributeurs de gels hydroalcooliques devraient apparaître dans certaines gares, mais les usagers devront certainement se fournir dans les pharmacies en amont ou dans les boutiques des gares.

"Dès le 11 mai nous serons au rendez-vous avec 1 train sur 2 et très vite 3 trains sur 4 pour accompagner les Français. 100.000 agents seront présents dès les premiers jours et les trains et gares seront désinfectés tous les jours", promet le numéro 2 de la SNCF qui veut garantir un "contrat de confiance" entre la société et les usagers.



Peut-on réserver des billets de train pour l'été ? "Au-delà de la date du 30 juin, il va falloir attendre un peu. Aujourd'hui vous pouvez réserver des trains jusqu'au 30 juin. Après cette date, nous attendons. Lorsque les dates seront mieux connues, nous serons prêts et mobilisés pour accompagner les Français", précise Christophe Fanichet. La SNCF va-t-elle compenser le remplissage à 50% de ses trains par une augmentation de ses tarifs ? "Absolument pas, rassure le PDG, nous avons maintenu des prix raisonnables pour ne pas mettre en difficulté les Français qui se déplacent pour des motifs impérieux en ce moment."