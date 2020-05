Déconfinement : ce qui sera ouvert dès le 11 mai

publié le 03/05/2020 à 09:58

Le déconfinement progressif qui débutera le 11 mai sera vécu comme une libération pour une grande partie de la population. Si la situation sanitaire le permet, il sera possible de se promener avec une latitude plus large, dans un rayon de 100 km autour du domicile, en respectant la distanciation sociale. Il sera aussi possible de se rendre enfin dans les commerces, qui trépignent d'impatience après deux mois de fermeture forcée.

Et quelle que soit la "couleur" du département, tous les commerces seront ouverts. Exception faite des restaurants et des bars, dont le cas sera réétudié au début du mois de juin. Boutique de vêtements ou coiffeurs, vous pourrez reprendre vos habitudes. Là encore, les mesures d'hygiène seront drastiques, et les enseignes se préparent à accueillir les clients dans les meilleures conditions.

Les marchés de retour

Par ailleurs, les marchés pourront eux aussi reprendre leur activité. Permis en début de confinement, ils ont été finalement interdits sauf dans des communes où ils étaient vitaux pour le ravitaillement des habitants. Les centres commerciaux devraient quant à eux rouvrir, les préfets pourront néanmoins statuer sur ceux dont la surface dépasse les 40.000 m2.

Hors commerces, il sera possible de se rendre dans les cimetières, mais le nombre de personnes autorisées à assister à des funérailles ne peut dépasser 20 individus. Il vous sera aussi possible d'effectuer une activité physique individuelle en extérieur, au-delà d'un kilomètre autour du domicile. Pour voyager d'une région à une autre il faudra justifier d'un motif impérieux ou familial.