Martial You

Crédit Image : AFP / PHILIPPE HUGUEN | Crédit Média : Martial You | Durée : 01:39 | Date : 29/04/2020

publié le 29/04/2020 à 16:42

D’heure en heure, les modalités du déconfinement se font jour ce mercredi 29 avril, au lendemain du discours d’Édouard Philippe, face à l’Assemblée, afin de préciser le plan de l’exécutif pour faire redémarrer le pays après le 11 mai.

Pour ce qui est du chômage partiel, deux phases se distinguent : 11 mai et 2 juin. L’école reprendra d’abord le 11 mai, mais pas partout. Et cela se fera sur la base du volontariat. Dès lors, ceux qui voudront garder leurs enfants pourront continuer à le faire, mais basculeront dans le système du chômage partiel, alors qu’ils sont aujourd’hui en arrêt, et que c’est l’assurance maladie qui paye.

Ces parents, basculant dans le système du chômage partiel, toucheront 80% de leur salaire net, comme tous les salariés qui bénéficient du dispositif. À partir du 2 juin, si toutes les écoles sont rouvertes, si l’épidémie est sous contrôle et que l’économie a repris, alors il faudra alors justifier, avec une attestation, au cas par cas, que l’école est fermée et que l'on n’a pas de mode de garde.