Déconfinement : 15 propositions sociales et écologiques pour le monde d'après

publié le 02/05/2020 à 16:56

Les citoyens doivent aussi prendre leur part pour préparer l'après-coronavirus. C'est l'objectif du "Pacte pouvoir de vivre" établi par 55 associations et syndicats. Pour elles, il est temps de changer de modèle avec un accent mis sur le social et l'écologie et des propositions concrètes.

Des propositions immédiates, notamment celle de doubler la prime de 150 euros que l'État doit verser le 15 mai aux foyers les plus modestes. Il faudrait, selon ces organisations, créer un Fonds de solidarité de 200 millions d'euros pour financer les loyers impayés, revaloriser le RSA et l'ouvrir aux moins de 25 ans.

C'est toute une série de mesures pour amorcer le jour d'après. L'inquiétude de ce pacte, c'est que l'environnement soit sacrifié pour la relance économique des prochains mois. La fondation Nicolas Hulot propose entre autres de favoriser beaucoup plus le recours au vélo, ce que prévoient d'ailleurs Nice, Paris et d'autres grandes agglomérations.

Ces organisations demandent un changement de cap et tendent la main au gouvernement. Ils proposent une grande conférence avant l'été pour permettre aux patrons d'entreprises, aux spécialistes et à la société civile de construire avec l'exécutif le jour d'après.