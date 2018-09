CSG : "Les retraités sont les mal-aimés de l'époque", regrette un spécialiste

et Caroline Drzewinski

publié le 20/09/2018 à 15:29

Édouard Philippe a lâché du lest sur le dossier sensible des retraités. Le Premier ministre a annoncé jeudi 20 septembre un geste fiscal pour 300.000 retraités, pour compenser la hausse de la CGS. Actuellement, près de 7,5 millions de personnes sont concernées par cet impôt.



Les retraités "ne sont pas mal aimés, ils ne sont pas mal aimés du tout", a-t-il assuré sur France Inter, en défendant la hausse de 1,7 point de CSG entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Selon Bercy, cette mesure correctrice s'appliquerait aux retraités dont le revenu fiscal de référence se situe au-dessus de 14.404 euros pour une personne seule, et 22.051 euros pour un couple.

Un geste intéressant pour Pierre Erbs, président de la Confédération française des retraités, qui met toutefois en garde contre les "effets d'annonce". "Nous nous sommes battus contre le fait que les retraités n'avaient le droit qu'à une compensation, contrairement aux autres catégories professionnelles (...). Les retraités sont les mal-aimés de l'époque. On considère que leur vie est plus facile, ce qui n'est pas évident".