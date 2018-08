Combien les retraités ont-ils perdu depuis l'élection d'Emmanuel Macron ?

publié le 28/08/2018 à 13:22

Les retraités ne sont pas épargnés depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ils ont déjà du supporter une hausse de la CSG en début d'année, et voilà qu'ils devront désormais se contenter d'une hausse famélique de leur pension d'ici à 2020 : elles n'augmenteront que de 0,3%, bien moins vite que l'inflation.



Pour 60% des retraités, ceux qui sont considérés comme les plus riches, il y a une vraie perte. Prenons un retraité qui gagne 1.600 euros : il paie depuis le début d'année 27 euros d'impôt CSG en plus par mois. Sur un an, c'est donc une enveloppe de 326 euros supplémentaires.

Et avec les dernières annonce du Premier ministre Édouard Philippe, cela risque de ne pas s'arranger. Là, on parle bien de perte de pouvoir d'achat. Si on garde une inflation à 1,6%, les pensions vont augmenter cinq fois moins vite que prévu. Si on prend le même retraité gagnant 1.600 euros mensuels, ce dernier va y perdre 500 euros en tout sur deux ans.

Pour résumer, entre les hausses d'impôts, la CSG sur trois ans et les pertes de pouvoir d'achat, fin 2020, ce même retraité aura perdu près de 1.500 euros, soit quasiment un mois de pension. Imaginez désormais ce que cela sera avec une pension plus élevé... Pour tenir le budget de l'État, ce sont des milliers d'euros qui s'évaporent directement du portefeuille des retraités les plus aisés.