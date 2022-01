Détecté en France et majoritaire au Danemark, le variant BA.2 suscite bon nombre de questions. À commencer par son nom. D'ordinaire, les variants de la Covid prennent un nom grec, mais pas cette fois.

Depuis l'arrivée de la pandémie, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) renomme effectivement tous les variants avec des noms grecs : alpha, delta etc. Et s'il pointe leur nez, il y aura peut-être même Pi ou Rhô. Sauf que le variant BA.2 est un sous-variant d'Omicron, il est de la même famille, donc il n'a pas besoin de prendre un autre nom dans l'alphabet grec. Comme le code d'Omicron, premier nom est BA.1, ce sous-variant a été renommé BA.2 par l'OMS.

Pour l'instant, le variant BA.2 n'inquiète pas les scientifiques. Il ferait surtout des formes légères et n'aurait pas d'impact non plus sur la transmission. Mais la spécificité de ce variant réside dans la possibilité d'être infecté, même si on est vacciné ou qu'on a déjà été infecté une première fois avec Omicron.