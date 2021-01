Couple libre : comment trouver l'équilibre ?

publié le 15/01/2021 à 05:55

Dans le domaine de l'amour, la fidélité est une norme sociale dont il semble parfois difficile de faire partie. Aujourd'hui, près d'un homme sur deux, et une femme sur trois, reconnaissent avoir déjà été infidèles dans leur vie. C'est cette fidélité que certains couples décident de remettre en question, s'autorisant, mutuellement, d'autres partenaires, dans la transparence la plus totale...

Mais comment font-ils, diront certains. Si envisager son/sa partenaire dans les bras de quelqu'un d'autre semble inenvisageable pour des personnes dont la jalouserie prendrait le pas, "il y a cette notion de confiance envers l'autre qui prend le dessus et autorise cette relation libre" affirme Marie-Claude Tréglia, journaliste. Et d'ajouter, "nos attachements se marient bien avec le temps, mais ce n'est pas toujours le cas de nos désirs, qui, eux, peuvent changer".

Difficile alors de trouver l'équilibre parfait entre jalousie et plaisir de sentir l'autre heureux. "Il faut absolument que l'accord soit clairement expliqué, sinon, on n'est pas dans un couple libre, mais dans de l'infidélité" explique de son côté Patrick Papazian. Et malgré ces discussions dans le couple, le médecin sexologue admet que "l'enfer pour ces couples libres reste les autres. Avec de nombreux jugements, ils pensent forcément mieux savoir que vous ce qu'est un couple"...

Découvrir et mettre en place ce parfait équilibre n'est pas chose simple mais est primordial pour continuer à être pleinement heureux ensemble. C'est également une façon pour beaucoup, en s'exposant malgré tout au danger, de protéger un amour plus fort que tout et de le faire durer. "C'est un instinct de survie. Cette relation libre donne une chance au couple de survivre de manière bien plus consciente. Chacun sait pourquoi il est avec l'autre" estime Marie-Claude Treglia...

Invités

- Marie-Claude Treglia, journaliste.

- Patrick Papazian, médecin sexologue.