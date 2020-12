Couple : peut-on se désirer comme au premier jour ?

publié le 04/12/2020 à 05:55

Carburant de notre sexualité, le désir n'en reste pas pour le moins fragile, impermanent et fluctuant. Très puissant lors de la conquête et des premiers mois de la relation, il tend à s'émousser et à perdre de sa superbe avec les années et la routine qui s'installe. Son usure est-elle inéluctable ? Comment continuer à attiser ce fameux désir ? Peut-on se désirer comme au premier jour ? "On est fait pour s'entendre" s'est penchée sur le sujet.



- Cécilia Commo, sexologue et thérapeute de couple.



- Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute.