Couple : les hommes et les femmes ont-ils les mêmes attentes ?

Albert Einstein disait : "les hommes épousent les femmes dans l'espoir qu'elles ne changent pas, tandis que les femmes épousent les hommes dans l'espoir qu'ils changent ; dans les deux cas, nous sommes déçus". Alors, en couple, a-t-on forcément les mêmes attentes ? Comment accorder nos violons ?

Pour Sophie Cadalen, psychanalyste et invitée de On est fait pour s'entendre, il est important d'arrêter avec l'ensemble de ces stéréotypes autour des attentes de chacun. "On n'a pas de cahier des charges prédéfini". La sensualité, les gestes d'affections, les prises de position, tant de paramètres qui peuvent varier au sein du couple, qui peut ne pas toujours se retrouver sur la même longueur d'ondes. "Le couple, c'est l'endroit où on essaye d'arranger les choses", complète Patrick Papazian.

Les différences au sein d'un couple sont normales, mais toute la subtilité revient à faire disparaître ces différences qui encombrent, par du dialogue. "On pense toujours à ce qu'on aimerait du couple, ce qu'on croit devoir être du couple ; tout ça encombre la relation", estime Sophie Cadalen.

Car si les attentes peuvent être différentes, il faut savoir passer au-dessus et avancer ensemble pour faire perdurer le couple. "C'est un réajustement constant, mais qui doit être source de paroles et de discussions" confirme Patrick Papazian. Malgré les désirs et volontés de chacun, il ne faut pas oublier l'essentiel : la bienveillance, l'honnêteté, et le respect mutuel.

- Sophie Cadalen, psychanalyste et écrivaine.



- Patrick Papazian, médecin sexologue.