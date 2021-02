Croire au destin nous rend-il forcément heureux ?

publié le 22/02/2021 à 05:55

Selon Ésope, "on ne peut rien changer à notre destin" ; mais pour François Mauriac, "nous tissons notre destin, nous le tirons de nous, comme l'araignée sa toile". Alors, notre chemin de vie est-il tout tracé, ou au contraire, construisons-nous, pavé après pavé, nos aventures et nos existences ?

Le destin, c'est avant tout "l'idée de se dire que tout se passe indépendamment de notre volonté, explique Gilles Vervisch, philosophe. Il est donc totalement contraire à la notion de liberté". Un destin dont certains tirent du fatalisme, et qui entraîne chez eux de la passivité. "Quand on croit au destin, on développe une sorte de paresse" estime de son côté Marianne Chaillan, professeure de philosophie, écrivaine et chroniqueuse.

De l'autre côté, croire au destin apporterait pour d'autres, moins pessimistes, un peu de sérénité. "Puisqu'on s'en remet à quelque chose de supérieur à nous, on se dit que quoi qu'il arrive, ce n'est pas de notre faute ; on y gagne une certaine quiétude", fait remarquer Gilles Vervisch. Tout dépend donc de notre façon de voir le destin et d'appréhender ce qui nous arrive. "Selon les personnes, croire au destin n'apporte pas que du bonheur", continue le philosophe.

Pour autant, croire au destin est toujours plus facile quand on réécrit l'histoire. "Une fois que les choses sont arrivées, on ne peut plus les changer, donc on a naturellement l'impression que ce qui est arrivé résulte du destin, et ne pouvait pas ne pas arriver. Dans le futur, on continue de se dire qu'une chose ou l'autre peut arriver". Une croyance qui dépend donc beaucoup de nos expériences, et de notre façon d'accepter ou non ces événements.

- Marianne Chaillan, professeure de philosophie, écrivaine et chroniqueuse. Auteur de '' In pop we trust '' aux Editions des Equateurs.



- Gilles Vervisch, philosophe. Auteur de '' Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi '' chez Flammarion.

