En rencontrant notre partenaire, chacun espère vivre un grand amour durable, épanouissant, fait de rires et d'étreintes, plus fort que la routine et les aléas du quotidien. Mais sait-on vraiment ce qui nous attend dans la vie à deux ? Notre couple correspond-il à ce qu'on imaginait ?On est fait pour s'entendre vous répond.

Si chacun s'est au moins une fois imaginé ce que serait son couple parfait, il est pourtant difficile d'envisager ce qu'adviendra notre relation à long terme, tant la vie est faite de nombreuses surprises et imprévus. "On est jamais préparé à la vie de couple, témoigne Marie-Claude Tréglia, journaliste. On se fabrique des images, seul, dans sa tête, ou par le biais de relations connues comme celles de nos parents, mais le couple se fabrique à deux. C'est donc différent de ce qu'on pense, pour le pire, mais aussi pour le meilleur" continue-t-elle.

Doit-on pour autant s'interdire de rêver et de s'imaginer ce que pourrait être notre couple ? Pour Fabienne Kraemer, il est tout à fait normal de penser à l'amour parfait, "c'est dans la jeunesse qu'on fantasme le plus. Ce qui se passe dans la vie de couple est l'épreuve de la réalité, et on compare nos fantasmes à cette réalité. Il y a souvent des déceptions, mais c'est normal et formateur".

Le couple en perpétuel mouvement

Imaginer son couple au risque d'être confronté à une réalité bien différente serait donc normal. "Il faut fantasmer son couple pour avoir le courage de s'y lancer. Mais notre imagination oublie que le couple est en perpétuel mouvement, et les schémas sont amenés à changer" explique Fabienne Kraemer. C'est notamment le cas lors de l'arrivée d'un enfant, où les priorités changent, et où la vie de couple s'en retrouve bouleversée.

Ce couple, qui évolue, n'a d'autre choix que s'adapter pour survivre et continuer d'avancer. À vouloir à tout prix garder l'image que l'on s'imaginait, le temps nous rappelle forcément un jour, par les aléas de la vie ou la frustration, que cela ne correspond pas forcément aux désirs de chacun. "Dans le couple, il faut se considérer, mais ne pas oublier de considérer l'autre, avec ses opinions et ses désirs ; c'est une aventure quotidienne. Quand on s'endort, on est en danger. Plus le temps passe, plus la fragilité prend le pas et rend le couple précieux" raconte la psychanalyste.

Rares sont donc ceux qui vivent absolument la vie de couple qu'ils avaient imaginé, tant les aventures sont nombreuses au cours d'une vie. Mais quelle qu'en soit le destin imaginé, le principal est de rester sur la même énergie, la même motivation, et ce désir d'avancer à deux, contre vents et marées. Et si le contraire venait à se passer, se présente l'occasion de discuter, de remettre à plat l'ensemble de la relation, car rien ne compte plus que la communication.

