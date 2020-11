Couple : doit-on soutenir notre conjoint à tout prix ?

publié le 06/11/2020 à 05:55

Dans la vie, ce ne sont pas les soucis qui manquent. La période actuelle nous le rappelle très bien, et savoir qu'on peut compter sur son conjoint en cas de coup dur ou de baisse de moral n'a pas de prix. Néanmoins, ils nous arrivent de désapprouver l'autre pour une position, une réaction… Mais être en couple induit-il un devoir de soutien indéfectible ? C'est la question que s'est posée "On est fait pour s'entendre".

Pour Alain Héril, psychanalyste, "le couple est d'abord un engagement pour vivre une aventure à deux. Automatiquement, il y a un soutien qui s'installe". Ce soutien naturel irait donc de paire avec la notion de couple. Présent dans les bons moments, il se doit aussi de l'être dans les plus durs, comme le deuil par exemple. "C'est aussi ce soutien dans les périodes plus sombres qui construit une relation solide entre deux êtres", explique le psychanalyste.

S'il semble déterminant, nécessaire et évident, ce fameux soutien a également ses limites. Soutenir, oui, mais pas à n'importe quel prix. "Lorsque les limites sont atteintes, il y une autre seconde notion importante dans le couple, c'est le dialogue, pour comprendre ce qu'il se passe et mettre des mots sur les désaccords", continue Alain Héril.

Un dialogue nécessaire, qui montre également le soutien et la volonté d'avancer malgré les désaccords. Confiance et bienveillance sont les maitres mots d'un soutien stable et durable.

