Pourquoi peut-on se mentir à soi-même ?

Il n'est pas toujours facile de regarder la vérité en face, tant elle peut bousculer nos croyances, nos postures. Dans nos amours, nos liens aux autres, nos paroles ou encore notre vie professionnelle, cette vérité, pourtant criante, peut-être déformée, étouffée, redessinée par nos soins. Mais est-ce réellement possible de se mentir à soi-même ? Et pourquoi ?

Se mentir à soi-même est humain, "on n'est pas tout le temps honnête avec soi", concède Cécile Neuville, psychologue et invitée de l'émission On est fait pour s'entendre. Mais ces mensonges, ces omissions qu'on s'inflige, parfois inconsciemment, ont en réalité tous une utilité. "L'important, c'est de tenter de comprendre cette utilité", fait remarquer de son côté Flavia Mazelin, journaliste.

Ne pas chercher à mettre en lumière l'exacte vérité, préférer se réfugier dans ce qu'on connaît, afin de trouver un certain soulagement dans nos pensées. "On ne veut pas se mettre dans une position inconfortable, on cherche à se protéger, car c'est moins dangereux, explique Cécile Neuville. Au risque évidemment de passer à côté de sa propre histoire en se voilant la face".

Accepter de rester dans un certain inconfort que nous connaissons, par peur de l'inconnu, et de ce qui peut arriver si on s'engage dans cette voie. "On soutient inconsciemment en nous ce qu'on pense être un idéal personnel", raconte Flavia Mazelin. Et parfois, c'est justement cette envie de ne pas prendre de risque qui s'impose face à la criante vérité. Mais parfois, un seul déclic, aussi petit qu'il peut être, nous bouleverse, et nous amène à briser ces chaînes. Et il ne tient finalement qu'à nous de redessiner les contours de notre existence, si telle est notre volonté.

Invités

- Cécile Neuville, psychologue spécialisée en psychologie positive et dirigeante du Centre de Formation ZenPro. Auteur de ''Ma bible de la psychologie positive'' aux éditions Leduc S.

Ma bible de la psychologie positive

- Flavia Mazelin, journaliste et conseillère éditoriale à Psychologies Magazine.