Amitié : la différence d’âge peut-elle être un obstacle ?

publié le 16/02/2021 à 05:55

Quand on parle de différence d'âge, on pense souvent à l'amour. Or, cet écart d'années existe également en amitié. Mais ces relations amicales, parfois étonnantes, sont-elles riches en enseignement, ou au contraire, un frein à notre existence ?

Pour David Von Grafenberg, écrivain et invité de l'émission On est fait pour s'entendre, la réponse est claire : "il n'y a aucune différence, je m'amuse comme un petit fou, qu'importe l'âge de mes amis". Pour autant, les idées préconçues veulent que la différence d'âge stipule des activités, des envies et des références différentes. "Il y a toujours une différence entre l'âge qu'on a réellement et notre âge intérieur, explique Marie-Claude Tréglia, journaliste. Et c'est justement cet aspect qui s'invite dans la relation à l'autre".

Et si les codes peuvent en effet être différents, il faut également les prendre du bon côté. "Ces références, ces différences et ces codes peuvent, comme en amour, créer un lien puissant", estime Emmanuel Ballet de Coquereaumont, psycho praticien. Ne pas se ressembler ne veut donc pas forcément dire ne pas s'entendre, au contraire. "On a cette curiosité pour l'autre", complète Marie-Claude Tréglia.

Un rapport à l'autre, et un rapprochement entre générations qui s'effectue, entre deux vies qui ne sont pourtant pas au même stade. "On peut croiser dans ces amitiés celui ou celle qu'on a été plus jeune, ou à l'inverse, celui ou celle qu'on aimerait devenir, témoigne la journaliste. Ce rapport abolit le temps, et pour les plus jeunes, il peut être intéressant d'avoir dans sa vie quelqu'un qui nous précède sur ce chemin, et qui a déjà de l'expérience".

Invités

- Marie-Claude Treglia, journaliste.



- Emmanuel Ballet de Coquereaumont, psycho praticien d'inspiration Jungienne, spécialiste de l'enfant intérieur, de la famille et du couple. Auteur de '' Vos parents ne sont plus vos parents '' chez Eyrolles.

Vos parents ne sont plus vos parents

- David Von Grafenberg, écrivain, auteur de '' Madame de X '' aux éditions Héloïse d'Ormesson.

Madame de X