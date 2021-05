Couple adultère : peut-on parler d'amour ?

publié le 28/05/2021 à 05:55

Ils sont dans le secret, ils se cachent et ne s'affichent jamais au grand jour. Ils sont amants et maitresses pendant une nuit, des mois, parfois des années... Ces couples illégitimes mènent une double vie et naviguent entre le mensonge et la vérité, entre l'ombre et la lumière. Mais ne profitent-ils pas que du meilleur ? Sont-ils forcément des manipulateurs et égoïstes ? Y a-t-il vraiment de grandes histoires d'amour cachées ?

Barbara, auditrice RTL, a souhaité réagir. Elle a eu une liaison pendant près de 30 ans. "J'étais mariée au départ, c'était donc un adultère, puis j'ai divorcé, et je suis restée avec mon 'copain', qui avait une autre femme dans sa vie, témoigne-t-elle. Finalement, je suis toujours restée dans l'ombre".

Une vie différente donc, accepte volontiers Barbara, mais également la joie d'avoir trouvé un grand amour, en dépit de son mari. "Je n'ai pas culpabilisé, car pour moi, c'était un cadeau du ciel, plus fort que tout. Nous étions amis au départ, puis quand la relation a cessé, nous sommes quand même restés amis. Mais c'était un véritable coup de foudre, et j'ai d'ailleurs été très étonnée".

Si la relation extra-conjugale choque aujourd'hui, c'est en partie, car elle brise ce contrat moral qui pèse sur les épaules d'un couple. Et si les amants et maîtresses ont souvent le mauvais rôle, Gilbert Bou Jaoudé rappelle "qu'il est difficile dans un couple de ne jamais envisager l'option de l'infidélité. Et le médecin sexologue poursuit : "on part du principe que couple veut dire fidélité, or ces valeurs devraient être discutées".

Des valeurs à discuter, car, oui, l'amour est au-dessus de tout. "L'amour s'impose à nous, ça nous dépasse", confirme Marie-Claude Treglia, journaliste. Et cet amour peut bel et bien exister dans des relations qui sortent du simple cadre du couple, comme ces adultères par exemple.

Impossible alors de délimiter la définition de l'amour. Pour autant, si ces relations d'adultères durent aussi longtemps, n'est-ce pas, car elle ne tiennent qu'au fait de partager seulement le meilleur ensemble ?

