Pervers narcissique : comment échapper à l’emprise ?

publié le 13/05/2021 à 05:55

« Il n'y a rien à attendre de la fréquentation des pervers narcissiques, on peut seulement espérer s'en sortir indemne » concluait Paul-Claude Racamier, psychiatre et premier médecin à avoir identifié cette pathologie.



Mais alors qui sont ceux qui se cachent derrière cette appellation désormais employée de façon systématique et parfois hasardeuse ? Quel est leur mode opératoire ? Qui sont leurs victimes ? Comment les aider ?

S'il est facile pour de nombreuses personnes de tomber dans les griffes d'un pervers narcissique, en sortir devient beaucoup plus difficile les années passant. D'abord charmant, le pervers narcissique finit par enfermer sa victime, quitte à l'isoler de sa famille et de ses amis.

Paranoïaque, dénué d'empathie, possessif, le pervers narcissique usera de tous les ressorts.



