Animaux de compagnie : peuvent-ils se transformer en tyrans ?

publié le 14/05/2021 à 05:55

Un foyer sur deux possède des animaux de compagnie. S’ils font partie intégrante de la famille, ils prennent parfois une place centrale, au point de faire tourner le monde un peu, beaucoup, passionnément autour d’eux. Mais jusqu'à quel point ?



Peuvent-ils devenir de véritables tyrans ? Et nous, pouvons-nous devenir des esclaves gaga de nos amis à poils et à plumes ? Au point d’avoir le sentiment d’habiter chez eux ? Comment en arrive-t-on là et de quelle façon reprendre le pouvoir à la maison ?



Invités

- Hélène Gateau, vétérinaire.

- Anne-Claire Gagnon, vétérinaire et comportementaliste pour chats. Auteur de '' Les chats, comment ils prennent soin de notre santé '' chez Robert Laffont.

Les chats, comment ils prennent soin de notre sante