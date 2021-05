publié le 12/05/2021 à 05:55

Ils s'emparent de la langue, se l'approprient, jouent avec elle, la transforment et la réinventent au point de ne pas être toujours compris des générations précédentes, et de donner un coup de vieux prématuré aux trentenaires.

Mais les jeunes parlent-ils bien français ? En quoi leur façon de parler fait-elle réagir ? Oublie-t-on que nous aussi, adolescents, nous utilisions un langage légèrement différent de celui des adultes ?

Adam a 17 ans et habite à Paris. "Souvent, on nous dit qu'on maltraite la langue française. Je pars du principe qu'il y a certains environnements où on ne doit pas utiliser ces mots. Mais on nous dit souvent qu'on tuerait la langue française, j'aimerais défendre ma génération car pour moi, la langue mute au même titre que les mentalités changent, les gens changent, et les mots aussi. Il faut néanmoins ne pas trop la dénaturer."

Les "meufs", les "gadjis" et autres "go"

"Wesh" veut dire "ça va", ou "bonjour". Pour Adam, "wesh" s'emploie régulièrement. "Souvent je dis que quelque chose est "dar", cela veut dire que c'est "bien". C'est l'expression que j'utilise le plus. Les femmes, on les appelle "les gadjis", "les go", "les meufs"... Il y a beaucoup de mots."

Pour Julie Neveux, normalienne, "la discussion entre Adam et Flavie montrait l'enjeu identitaire pour les jeunes ainsi que l'enjeu de transgression. Dans ces exemples, il y a bien une intention de se démarquer. C'est un langage codé, un besoin de se détacher du cercle familial, c'est une façon de s'inscrire dans un groupe."

Jean Pruvost, lexicologue, ajoute "que derrière chaque mot familier, il y a une histoire et ces jeunes ont envie d'apporter quelque chose à notre langue française". Alors, doit-on vraiment trouver cela négatif ?



Invités

- Julie Neveux, normalienne, agrégée d'anglais, Maîtresse de Conférences en linguistique à l'Université de Paris-Sorbonne. Auteur de '' Je parle comme je suis : ce que nos mots disent de nous " chez Grasset.

Je parle comme je suis

- Jean Pruvost, lexicologue et professeur émérite des universités. Auteur de '' L'école et ses mots. C'était comment avant les déconfinements ? " aux éditions Honoré Champion.

L'école et ses mots

- Stéphane Ribeiro, auteur de '' Dico français ado " chez First.



Dico français ado