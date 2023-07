Mondial de rugby : "On avance de plus en plus dans notre jeu collectif", dit Gaël Fickou

RUGBY - "On avance de plus en plus dans notre jeu collectif", dit Gaël Fickou

RUGBY - "On avance de plus en plus dans notre jeu collectif", dit Gaël Fickou

Le XV de France a retrouvé cette semaine son centre d'entraînement à Marcoussis après un premier stage à Monaco. Au menu, "beaucoup de préparation physique, de rigueur et de précision. On avance de plus en plus dans notre jeu collectif tout en essayant de trouver le maximum de liens entre les joueurs", a expliqué Gaël Fickou au micro de RTL.

"On travaille ensemble, on essaye de cultiver la cohésion. On souffre énormément sur le terrain et cela va payer par la suite", a poursuivi le trois-quarts centre du Racing 92.

Avant la Coupe du monde de rugby, le XV de France effectuera quatre matches de préparation, le premier étant le week-end prochain en Ecosse. "Beaucoup de joueurs vont être vus durant ces tests-matches pour se préparer et voir le potentiel de l'équipe."

Et de rappeler qu'il "faut éviter de jouer la Coupe du monde avant la Coupe du monde."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info