Paris : un incident "exceptionnel" sur la ligne 4, une enquête ouverte

Le PDG de la RATP, Jean Castex, a demandé une enquête interne "pour déterminer les causes exactes" de l'incident "exceptionnel" survenu ce mercredi 14 juin à l'heure de pointe sur la ligne 4 du métro parisien avec de nombreux passagers bloqués pendant plus d'une heure et demi dans des rames.

"Un incident technique tout à fait exceptionnel est en cours sur la ligne 4, lié à une avarie sur un train qui perturbe fortement le trafic entre les stations Porte d’Orléans et Montparnasse. Cet incident a entrainé le blocage de 5 navettes sous tunnel depuis 19h20 obligeant les voyageurs à devoir attendre dans la rame. La totalité des navettes ont été évacuées", a partagé la RATP sur Twitter.

Cinq rames ont été bloquées dans le tunnel de la ligne 4 à partir de 19h25, l'évacuation de l'ensemble des passagers étant achevée à 21h30, a rapporté une porte-parole de la RATP à l'AFP.

Des passagers marchent le long des voies sous "une chaleur insupportable"

"On est resté bloqués dans une chaleur insupportable", a témoigné auprès de l'AFP Oussama El Cherif, 19 ans, qui voulait rejoindre la station Odéon, au coeur de la capitale. Après une longue attente entre deux stations, il s'est résolu, comme plusieurs autres passagers, à "marcher le long des rails" pour sortir.

Sur Twitter, des images de passagers entassés dans les rames sous une chaleur étouffante, ou encore de voyageurs longeant les rails, ont circulé dans la soirée. "On était très nombreux à marcher le long de la voie, entre les rails et le mur, (...) en file indienne sur des cailloux", sans voir "grand-chose", a témoigné une passagère auprès de l'AFP.

"Il y a eu une évacuation spontanée" de passagers d'une des navettes, a par ailleurs indiqué de son côté à l'AFP la porte-parole de la régie, selon laquelle les autres évacuations se sont déroulées "sous le contrôle de la RATP".

Les pompiers de Paris ont par ailleurs indiqué à l'AFP avoir envoyé deux engins de secours à Montparnasse et n'ont pas fait état de blessés.



