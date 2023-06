RATP : quelles sont ces innovations qui vont changer votre vie ?

Les nouvelles technologies peuvent nous changer la vie. Bien qu'elles nous fassent peur parfois, elles peuvent révolutionner notre quotidien. Une opportunité saisie par la RATP, qui a présenté, jeudi 1er juin, plusieurs innovations en cours d'expérimentation.

Un sac à dos "high tech". Cette innovation va permettre d'améliorer le confort de travail des 250 agents de l'entreprise. Ce sac permet de transporter une dizaine d'outils, notamment nécessaire à la maintenance des rails. Au total, jusqu'à 20 kilos de matériel et pourtant, ce sac pèse à peine son poids sur les épaules.

"Il y a deux bretelles exosquelettes qui ont été mises dans celles du sac et qui ajoutent comme deux côtes supplémentaire à l'être humain", explique Hélène Baer Delanlay, qui pilote l'opération à la RATP. "Cela permet de mieux répartir le port de charge et de faire en sorte que le poids soit plutôt redirigé vers le bassin et non plus uniquement sur les épaules."

Des innovations utiles aussi pour les usagers

Une innovation salutaire pour les agents de maintenance, qui peuvent parcourir jusqu'à 10km dans les tunnels chaque nuit, avec une simple mais lourde caisse à outil. Si ces nouvelles technologies vont particulièrement aider les professionnels, elles vont aussi bénéficier aux usagers des transports en commun.

Que deviennent les gens qui ne descendent pas au terminus du train ou du métro ? Disparaissent-ils à tout jamais ? Heureusement non, des contrôles étant faits à la fin de chaque trajet. Jusqu'à maintenant, ces contrôles étaient uniquement humains mais une nouvelle fois, l'intelligence artificielle (IA) pourrait faciliter le travail des agents de la RATP.

"On va détecter une classe d'objet qui s'avérera être une personne, dans un train censé être vide", détaille Steeve Raterron, en charge du projet. "À partir de là, l'IA va indiquer une présence anormale". Grâce à cette innovation, plus aucun passager ne devrait terminer son voyage sur une voie de garage.

