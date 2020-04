Coronavirus : y a-t-il un relâchement des Français face au confinement ?

publié le 05/04/2020 à 14:12

Alors que la France termine sa troisième semaine de confinement, décidé à partir du 17 mars pour lutter contre le coronavirus, les Français semblent avoir recommencé à bouger. Est-ce dû à l'arrivée des vacances de Pâques, au début d'une lassitude, à une météo plus douce ? Il y aurait bien un léger relâchement, selon l'application Covimoov.

L'application calcule le taux de respect du confinement sur la base de données issue de différents applications pour smartphones ainsi que par l'application elle-même. Selon le JDD, les Français effectuent en moyenne 24 déplacements par semaine en temps normal. Ce chiffre est tombé à 8 le 19 mars puis est remonté autour de 11-12 cette semaine. Ces données concerneraient tous les départements, et spécifiquement le bassin d'Arcachon et le Sud-Est.

Plus de 160.000 policiers et gendarmes sont mobilisés ce week-end pour faire appliquer les mesures de confinement. Tandis que le gouvernement réfléchit à une solution numérique pour la sortie du confinement, l'application Covimoov aimerait être celle-ci. Elle permet en effet de suivre l'évolution de l'épidémie, le respect du confinement, la vente de médicaments et l'occupation des services de réanimation.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 65.272 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11 heures.