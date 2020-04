Confinement : 6 astuces pour réduire sa facture d’électricité

publié le 05/04/2020 à 06:21

Alors que toute la France est confinée chez soi, la consommation d'électricité des Français risque fortement d'augmenter. Toute la famille passe le plus clair de son temps à la maison. Entre la préparation des repas, le télétravail et l'utilisation massive d'appareils électroniques pour se divertir, certains redoutent déjà leur facture.



C'est une des énergies les plus utilisées par les foyers français : 41% de nos logements sont chauffés à l'électricité et pourtant son prix a été multiplié par sept depuis 1973. Trois-quarts de l'électricité que nous utilisons quotidiennement est d'origine nucléaire et provient des 19 centrales qui quadrillent la France et qui sont le gage de l'indépendance énergétique de notre pays.

La rédaction de RTL vous donne quelques gestes simples pour vous aider à limiter les dégâts en plein confinement.

1 - Pensez à débrancher vos chargeurs

Pas la peine de laisser vos chargeurs branchés si aucun appareil n'est en charge. Lorsque vous les laissez sur une prise, ils continuent à consommer de l’électricité. De même, vous pouvez débranchez certains appareils plutôt que de les laisser en mode veille. Leur consommation en mode veille peut représenter jusqu'à 10% de votre facture. Si vous avez une multiprise avec un interrupteur, il suffit de l'éteindre quand vous n'en avez plus besoin.

2 - Attention à l'éclairage

"On est pas à Versailles ici !" On a tous entendu cette phrase et certains la répètent sûrement à leurs enfants. C'est encore l'astuce la plus simple pour réduire sa facture d'électricité. Pensez à ne pas éclairer plus que de besoin. Lorsque vous quittez une pièce, éteignez la lumière. Et le soir, préférez une ambiance tamisée.

3 - Prenez des douches moins chaudes

Sans avoir besoin de vous doucher en deux minutes top chrono, pensez à baisser la température de votre chauffe-eau. Pour seulement quelques degrés de moins, vous pourrez réduire votre facture d'électricité.

4 - Le lavage à froid

On peut être tenté pendant cette épidémie de coronavirus de laver tout son linge à 90°C. Mais si vous n'avez pas été à l'extérieur avec vos vêtements, il est inutile de les laver à haute température. Un cycle à froid suffit. Vous pouvez laver vos pyjamas et vos joggings à 30°C. Pensez aussi à utiliser le mode éco de votre machine si elle en possède un.

5 - Pensez à entretenir votre réfrigérateur

Profitez du confinement pour dégivrer votre réfrigérateur. Lorsqu'une couche de givre se forme, celui-ci consomme davantage d'électricité.

6 - Les heures creuses

Enfin, pensez aux heures creuses pour faire tourner votre machine à laver ou votre lave-vaisselle. Laver votre linge en début d'après-midi ou après 21 heures vous coûtera moins cher que le matin.