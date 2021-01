Coronavirus : virus, emploi, activité... L'inquiétude est "multiple", regrette Veyrier

publié le 28/01/2021 à 09:56

Face à la menace d'un nouveau confinement, l'exécutif multiplie les consultations avant de prendre sa décision. Vendredi 29 janvier, le Premier ministre Jean Castex va s'entretenir avec Yves Veyrier, le secrétaire général de Force Ouvrière (FO), qui évoque "une inquiétude multiple" à la veille de cette réunion, concernant "le virus, l'emploi et l'activité".

"Ces décisions sont difficiles à prendre" a reconnu Yves Veyrier qui estime qu'"il faut prendre les décisions au bon moment". Selon lui, "tout le monde attend qu'on s'en sorte avec le vaccin" et il estime qu'"on a peut-être été insuffisamment volontariste au départ" le concernant. "Il faut accélérer sur le vaccin et être beaucoup plus strict quant à la réquisition potentielle d'unités de production", a ajouté le secrétaire général de Force Ouvrière.

Concernant Flunch, qui lance un plan d’urgence drastique dans lequel 1.300 postes se retrouvent en danger, Yves Veyrier trouve la situation "écœurante" et attend "un contrôle beaucoup plus strict du comportement des entreprises qui perçoivent des aides publiques et qui malgré tout suppriment des emplois". "La crise sanitaire est un prétexte pour accélérer des restructurations qui auraient du être anticipées pour les éviter", a également déploré Yves Veyrier.