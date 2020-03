publié le 29/03/2020 à 11:55

La situation dans les Ehpad se complexifie de jour en jour. Les résidents n'avaient déjà plus le droit de recevoir de visites et désormais, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé qu'ils seront isolés dans leurs chambres.

"Cela fait trois semaines que les familles n'ont plus le droit de venir dans les Ehpad. Le confinement dans les chambres, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place et ça a des conséquences importantes. Nous avons peur pour les personnes en dépression. On a déjà beaucoup changé leur quotidien en interdisant les visites, en réduisant le nombre de personnes aux activités et en ré-agençant la vie au sein des établissements", explique Marion, ergothérapeute dans trois Ehpad de la région de Montpellier.

"Nous accueillons des personnes qui ont d'importants troubles cognitifs, des pathologies lourdes ou des handicaps mentaux par exemple, qui ne comprennent pas ces mesures et que nous n'arriverons pas à confiner", regrette-t-elle.