publié le 30/03/2020 à 03:30

Les morgues commencent elles aussi à saturer. Pour y pallier, trois structures réfrigérées ont été mises en place en région parisienne : à Créteil (Val-de-Marne) et à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). L'Agence régionale de Santé évoque "une nécessité réglementaire et sanitaire", mais les familles des défunts sont choquées et avec eux, les soignants.

Difficile de ne pas remarquer ces gros caissons d'acier blanc installés au fond du parking. La direction n'avait pas prévenu les soignants, qui viennent toucher l'installation pour voir s'il elle fonctionne, la prenne en photo.

"C'est choquant parce qu'on nous livre d'abord du matériel en cas de surmortalité avant de nous livrer du matériel de protection", explique Barbara Fihlol, la représentante CGT-santé du Val-de-Marne. "C'est ultra violent. Vous prenez votre service, vous passez devant deux pré-fabriqués réfrigérés. Les familles ne peuvent pas visiter leurs proches et sur le parking, elles voient un conteneur", poursuit-elle.

La dernière fois que la représentante syndicale avait vu ce type d'installation dans l'Ehpad de Villeneuve-Saint-Georges où elle travaille, c'était en 2003, pendant la canicule. Elle sait donc que ces pré-fabriqués sont prévus en cas de plan bleu.