et Marie-Pierre Haddad

publié le 26/03/2020 à 08:18

Les acteurs de la chaîne alimentaire sont stratégiques pour nourrir une population confinée à domicile et les hôpitaux, en pleine alerte sanitaire à cause du coronavirus. Invité ce jeudi 26 mars sur RTL, Emmanuel Faber, le PDG de Danone, explique vouloir sécuriser les salariés de son groupe afin de sécuriser les approvisionnements. Ainsi, les gestes barrières ont été "renforcés très significativement", tout comme les prises de température, les horaires décalés et le télétravail.

Emmanuel Faber annonce que "tous les contrats de travail et les salaires sont garantis pour les 3 prochains mois. C'est ça la sécurité sociale que nous pouvons apporter" au sein du groupe Danone. "Il n'y aura aucune rupture de contrat de travail", affirme-t-il.

Pour tous les salariés qui se trouveraient en situation de quarantaine, de maladie, de garde d'enfant compliqué, "nous garantissons le revenus intégralement et mondialement. Ils toucheront l'intégralité de leur salaire", ajoute le PDG de Danone. Quant aux salariés qui ne sont pas en télétravail, une prime de 1.000 euros leur sera versée.

Pour faire face à la crise économique, conséquence directe du coronavirus, Danone va mettre en place "un dispositif de soutien pour les 15.000 entreprises, prestataires, agriculteurs, qui gravitent autour de nous, de 250 millions d'euros".