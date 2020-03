Coronavirus : la semaine de 60 heures est "une hérésie", selon Yves Veyrier

publié le 25/03/2020 à 13:48

Le gouvernement va permettre de déroger à la durée du travail dans certains secteurs jusque 60 heures sur une semaine, contre 48 heures actuellement, et 46 heures contre 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines, a indiqué mardi le ministère du Travail.

Ces dérogations, dont le principe avait été annoncé le week-end dernier par le ministre de l'Économie, pourront s'appliquer par exemple dans "l'énergie", "les télécoms", "la logistique", "les transports" ou encore "l'agroalimentaire", a précisé l'entourage de la ministre du Travail Muriel Pénicaud,

"Une hérésie", selon Yves Veyrier, secrétaire général de Force ouvrière. Invité à l'antenne de RTL ce mercredi 25 mars, il dénonce un système "contre-productif". "Je suis en colère parce que nous avions une réunion avec la ministre du Travail. Toutes les organisations syndicales ont protesté contre ce type de dispositifs qui conduit à donner tous les pouvoirs à l'employeur. L'organisation patronale a indiqué qu'elle n'était pas demandeur", explique-t-il.

Selon le syndicaliste, il est nécessaire de "ménager" les salariés des secteurs dits "essentiels". "Il faut être sûr que l'on met en œuvre toutes les dispositions protectrices et une organisation du travail qui permet de respecter la distanciation sociale. Au risque de l'épidémie, on va ajouter un risque de fatigue et d'épuisement avec des horaires trop importants et des temps de repos réduits", a déclaré Yves Veyrier.