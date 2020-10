Confiner les seules personnes âgées, une voie "inefficace", estime Macron

publié le 28/10/2020 à 23:04

Lors de son discours, mercredi soir, le chef de l'État est longuement revenu sur les différentes hypothèses qui avaient été soulevées pour freiner la deuxième vague de coronavirus. Il a notamment expliqué son choix de ne pas confiner les seules "personnes à risque".

Selon lui, la décision aurait supposé "une discussion éthique". "Mais d'une part, nos aînés comme les personnes vulnérables, ont souvent besoin d'une assistance extérieure pour leurs soins, leur ménage, la livraison de leurs repas", a argué Emmanuel Macron.

"Certains vivent aussi avec leurs proches, leurs enfants, souvent par manque de moyens. Et donc créer une forme de bulle autour d'une génération, de certaines personnes, comme une barrière entre les générations, n'est pas réaliste et à ce stade insuffisant", a-t-il poursuivi avant de rappeler que le virus développait aussi des formes graves chez les plus jeunes.

"Et donc confiner les seules personnes âgées est inefficace parce que le virus circulerait toujours trop vite et sous des formes graves dans le reste de la population. Nous ne pourrions pas protéger nos soignants, nos urgences, et même à terme nos aînés avec cette stratégie. Elle peut être pertinente, mais pas suffisante", a conclu le chef de l'État.