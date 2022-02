Coronavirus : quelles sont les restrictions encore en vigueur, et pour combien de temps ?

L'application TousAntiCovid et un masque FFP2 (illustration).

La Première ministre danoise a annoncé la levée totale des restrictions sanitaires. En France, depuis ce mercredi 2 février, le masque n'est plus obligatoire en extérieur, fin également du télétravail obligatoire, même chose pour les jauges dans les lieux recevant du public assis. Quelles sont les restrictions encore en vigueur ? Et quel calendrier pour la levée de ces mesures ?

Tout d'abord, il est toujours interdit de consommer à boire et à manger debout dans les bars et les cafés. De même, il n'est toujours pas possible de manger dans les transports ainsi que dans les salles de cinéma. Par ailleurs, les spectateurs doivent impérativement être assis dans les salles de concert. Aussi, les boîtes de nuit demeurent fermées. L'ensemble de ces restrictions seront levées le 16 février, dans tout pile deux semaines.

Après cette date, resteront encore en vigueur le port du masque en intérieur, un protocole sanitaire strict dans les entreprises et les écoles et le passe vaccinal dans les lieux recevant du public.