Ukraine : "Je sais ce dont la Russie est capable", témoigne un ex-prisonnier engagé dans l'armée

Face à une possible invasion russe, des civils prêts à se battre pour l'Ukraine ont rejoint les militaires.

En Ukraine, c'est toujours le statu quo sur la menace d'un conflit armé. Vladimir Poutine espère trouver une solution. Il l'a dit lundi, mais il continue d'accuser les États-Unis de vouloir faire dégénérer la situation. Sur place, la population est angoissée par cette menace d'invasion. Andreï est russe, il a passé deux en prison dans son pays accusé d'être un opposant, il vit désormais en Ukraine où il s'est engagé dans l'armée.

Andreï paraît agile malgré la crosse de sa kalachnikov bloquée dans le creux de l'épaule, un œil fermé, un œil dans le viseur, bras tendu, l'index devant la détente. "Je dois m'entraîner, car tenir une arme, c'est encore nouveau pour moi", reconnaît-il. "Je n'ai jamais été un combattant".

Deux ans dans une crypte en béton, décrit-il hors micro, dans une cellule disciplinaire dont il ne donne pas de détails pour ne pas être inquiété de nouveau, mais où l'on imagine assez bien le quotidien. "En tant qu'ancien prisonnier, je suis très motivé à l'idée de joindre cette force, car on ne sait pas ce qui arrivera"

Citoyen russe, ingénieur en électricité, il pourrait aujourd'hui, en cas d'invasion, se retourner contre son propre pays. "J'ai peur d'être envahi, car je connais la Russie et ce dont ils sont capables". Volontaire, revanchard, ses chaussures kaki transforment la neige en gadoue. Il est devenu ukrainien et l'un des plus engagés.