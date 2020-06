Coronavirus : quand pourra-t-on faire des tests salivaires ?

publié le 23/06/2020 à 11:52

Il sera bientôt possible de faire des tests salivaires, ils sont presque là, notamment le test Easycov développé par le CNRS, une société de biotech, au sein d'un consortium qui comprend notamment Vogo et le laboratoire médical Inovie : il s'agit donc d'un projet 100% français, y compris la production.

Ces tests sont beaucoup plus simples que le grand écouvillon dans le nez, il suffit de prélever avec une pipette de la salive sous la langue, ensuite vous chauffez le tout dans un petit tube avec une goutte de réactif.

Ensuite, une application sur smartphone permet d’interpréter le test et ainsi de confirmer ou non la présence du virus. En seulement une heure vous avez le résultat. Cependant, ces tests ne sont pas encore utilisés car ils n'ont toujours pas le marquage CE, qu'ils auront surement très prochainement. Tout va surement aller très vite.

La Haute Autorité de Santé (HAS) ne les a ni validés ni testés pour le moment car ils ne sont pas assez sensibles. Ils seront uniquement disponibles dans les laboratoires, autour de 40 euros et non remboursés. C'est donc un petit peu moins cher que les tests classiques. L'armée, les clubs de sports et les Ehpad sont déjà très intéressés car ils sont plus simples, cependant ces tests salivaires ne remplaceront pas les tests PCR, ils seront en plus.