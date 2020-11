Coronavirus : quand le confinement devrait-il prendre fin ?

Confinement : tout ce qui va changer ou non d'ici la fin de l'année expliqué par la brigade RTL

publié le 25/11/2020 à 17:02

Emmanuel Macron a annoncé ce mardi 24 novembre un assouplissement des règles du confinement à partir du 28 novembre, avec notamment une réouverture des commerces et une reprise des cultes publics. Toutefois, le déconfinement ne devrait intervenir au plus tôt que le 15 décembre prochain.

Si les conditions sanitaires le permettent, les déplacements ne seront plus limités en journée et l'attestation de déplacement dérogatoire sera supprimée. À la place du confinement, le territoire devra respecter un couvre-feu de 21 heures à 7 heures, sauf le 24 décembre et le 31 décembre au soir.

Ce couvre-feu, toujours si les conditions sanitaires le permettent, pourrait prendre fin après le 20 janvier. À ce date, il sera possible d'évaluer les conséquences des rassemblements de Noël et du Nouvel An sur l'épidémie.